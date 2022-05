Bonus edilizi, arriva una nuova modifica: le aziende dovranno avere la certificazione che serve per partecipare agli appalti pubblici (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è pace per i Bonus edilizi, rimessi nel mirino dal premier Mario Draghi salvo poi allargare (con il decreto Aiuti) la possibilità di cessione dei crediti fiscali da parte di banche e finanziarie. Nella notte tra domenica e lunedì le commissioni Industria e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Ucraina bis che dispone una nuova stretta, facendo infuriare le piccole imprese. “Il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche“, lamentano Confartigianato e Cna. La modifica impone infatti dal luglio 2023 l’obbligo di avere la qualificazione Soa – la certificazione obbligatoria che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è pace per i, rimessi nel mirino dal premier Mario Draghi salvo poi allargare (con il decreto Aiuti) la possibilità di cessione dei crediti fiscali da parte di banche e finanziarie. Nella notte tra domenica e lunedì le commissioni Industria e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento al decreto Ucraina bis che dispone unastretta, facendo infuriare le piccole imprese. “Il Parlamento si assume la grave responsabilità di escludere circa l’80% di micro e piccole imprese dal mercato della riqualificazionea introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche“, lamentano Confartigianato e Cna. Laimpone infatti dal luglio 2023 l’obbligo dila qualificazione Soa – laobbligatoria che ...

