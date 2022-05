Advertising

zazoomblog : Benni Bosetto e il potenziale della follia - #Benni #Bosetto #potenziale #della - SMALLZINE : Stultifera | Benni Bosetto Performance a cura di Caterina Molteni 12, 13, 14 maggio 2022 | Anteprima e incontro s… -

politicamentecorretto.com

Gli artisti coinvolti Simone Aughterlony,, Chiara Bersani, Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, F. De Isabella, Liryc Dela Cruz, Rä di Martino, Gabbi Cattani, i già citati MP5 e Alessandro ...I nomi protagonisti di questa edizione Il programma punta molto su artisti emergenti, come l'opera performativa dinel salone degli Incamminati della Pinacoteca , l'installazione ... Benni Bosetto. Stultifera | Main project ART CITY Bologna | Anteprima e incontro stampa | mercoledì 11 maggio h 11 | Pinacoteca Nazionale, Salone degli Incamminati, Bologna - politicamentecorretto.com La rassegna di arte contemporanea che si svolge in contemporanea con Arte Fiera (dal 13 al 15 maggio): Tino Sehgal in piazza Maggiore , si punta agli emergenti ...Il futuro di Milano: esce il 12 maggio lo speciale di Style Magazine in edicola e sul web. Gratis con il Corriere, eccellenze e sfide della città che cambia ...