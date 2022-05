Alpini a Rimini | 150 racconti di abusi sessuali raccolti da ‘Non una di meno’ Ma non risultano denunce

(Di lunedì 9 maggio 2022) Molestie? Battutine? Palpeggiamenti? Salgono a 150 le, per ora informali, diraccolte dal collettivo delle femministe “Non una di meno” dicontro gli. La città romagnola, infatti, ha ospitato la 93esima adunata nazionale delle penne nere. Oltre 80mila a sfilare. “Una sfida vinta”, dice il sindaco Jamil Sadegholvaad. Una vittoria rovinata dalla denuncia, scrive Repubblica con dovizia di particolari, di. In meno di un giorno si è passati da 40 testimonianze femminili a 150. Ma nessuna vittima finora è andata in commissariato a denunciare., 150di molestieSi parla di insulti, frasi sessiste, ...

ilpost : Ci sono state di nuovo decine di denunce di molestie all’adunata degli Alpini - stanzaselvaggia : Più di cento donne, alcune giovanissime, hanno testimoniato di aver subito molestie da parte di partecipanti all’ad… - guerini_lorenzo : Rimini per l’ #adunatalpini2022 dopo due difficili anni di pandemia nei quali le Penne Nere si sono messe come semp… - elenavilla3 : RT @repubblica: Rimini, salgono a 150 le denunce di molestie all'adunata degli Alpini: 'Oscenità e aggressioni' [di Ilaria Venturi] https:/… - corrierebologna : Rimini, oltre 150 segnalazioni di molestie durante l’adunata degli alpini -

Sono più di 150 i casi raccolti dalle femministe di Non una di meno durante l'adunata nazionale deglidello scorso weekend. Tre vittime a ilfattoquotidiano.it raccontano: ' Si ...Diverse migliaia di Penne Nere trentine sono arrivate a, delle quali oltre 4.500 hanno sfilato nella tradizionale parata che per oltre 11 ore ha visto sfilarein servizio, Reduci della ...Undici ore di sfilata, con oltre 75mila penne nere che sono passate davanti al Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini e alla tribuna d’onore sul lungo mare di Rimini per la 93ª edizione ...L’adunanza degli alpini, che per tre giorni ha riempito con oltre 400mila persone Rimini e la riviera romagnola, ha riportato un grande evento nella zona turisticamente più sviluppata d’Italia dopo la ...