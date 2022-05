“Accade due volte l’anno”, Gerry Scotti e Maria De Filippi: confessione da non credere (Di lunedì 9 maggio 2022) Ci sono alcuni rapporti in TV che nessuno immagina come siano dietro le quinte: la verità tra Gerry Scotti e Maria De Filippi Due conduttori amatissimi, colleghi in diverse trasmissioni, ma nessuno immagina il loro rapporto al di là degli impegni professionali. A parlare di loro ci pensa proprio il conduttore che non si nasconde L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Ci sono alcuni rapporti in TV che nessuno immagina come siano dietro le quinte: la verità traDeDue conduttori amatissimi, colleghi in diverse trasmissioni, ma nessuno immagina il loro rapporto al di là degli impegni professionali. A parlare di loro ci pensa proprio il conduttore che non si nasconde L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SDevinu : Un mese che lavoro come una pazza, sono meno social entro su Twitter e da due giorni non capisco nulla di cosa acca… - marco_faccenda : RT @micheleboldrin: Costui fa l'inviato di @Tg3web Blocca regolarmente chiunque metta in evidenza le sue bugie e le sue manipolazioni di q… - iaaytt : Raga ma spero che almeno in finale facciano cantare ammirare tutto e accade ad alex perché sono due meraviglie vi prego #amici21 - gillesgibreel : @f_ronchetti Evidentemente i due Geni erano arrivati all'idea indipendentemente, come accade a volte nel mondo sci… - Brigante1959 : RT @Limbolimbo18: Chiedo a tutti i politici, giornalisti, medici, scienziati, una risposta su una semplice domanda, anzi due. 1) Perchè i… -