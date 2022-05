Vlahovic, Nocerino: “È diverso rispetto a quando giocava nella Fiorentina” (Di domenica 8 maggio 2022) Antonio Nocerino, ex giocatore del Milan, ha parlato di Vlahovic ai microfoni di IlBianconero.com. Di seguito le sue parole sul numero 9. “Ho visto un Vlahovic a Firenze e adesso ne vedo un altro. La Fiorentina giocava in un certo modo, creava, attaccava e faceva gol. Ha fatto 17 gol in 21 partite con la Viola e sole 6 reti con la Juventus. Sicuramente non si è scordato come si gioca a calcio, ma c’è qualcosa che non va. È uno che ha fame e vuole sempre mettersi in mostra. Paradossalmente dovrebbe essere più semplice segnare quando sei alla Juve anziché alla Fiorentina, perché giochi sempre nella metà campo avversaria. Secondo me, se allontani Vlahovic dalla porta, fa molta fatica. A Firenze giocava più vicino alla ... Leggi su seriea24 (Di domenica 8 maggio 2022) Antonio, ex giocatore del Milan, ha parlato diai microfoni di IlBianconero.com. Di seguito le sue parole sul numero 9. “Ho visto una Firenze e adesso ne vedo un altro. Lain un certo modo, creava, attaccava e faceva gol. Ha fatto 17 gol in 21 partite con la Viola e sole 6 reti con la Juventus. Sicuramente non si è scordato come si gioca a calcio, ma c’è qualcosa che non va. È uno che ha fame e vuole sempre mettersi in mostra. Paradossalmente dovrebbe essere più semplice segnaresei alla Juve anziché alla, perché giochi sempremetà campo avversaria. Secondo me, se allontanidalla porta, fa molta fatica. A Firenzepiù vicino alla ...

