"Una fatalità". Il fango, i morti e quei pini che salvarono molte vite (Di domenica 8 maggio 2022) L'incidente ferroviario di Laces causò la morte di 9 persone e il ferimento di altre 28: come si comprese subito, si trattò di una tragica fatalità Leggi su ilgiornale (Di domenica 8 maggio 2022) L'incidente ferroviario di Laces causò la morte di 9 persone e il ferimento di altre 28: come si comprese subito, si trattò di una tragica

Advertising

Perla19733917 : RT @ALFO100897: Forse sarebbe opportuno ricordare che per insegnare si rende necessario sottoporsi ad...'inoculazione obbligatoria'...mentr… - micaelamessia3 : @AmiciUfficiale Veramente una buffonata così prendete in giro solo il pubblico, la finale non dovrebbe vederla ness… - Adelisa08401085 : Ma vafanculo veramente Carola buttata fuori per una coppia qualunque Fatalità guarfa caso proprio loro due pari m… - franzofFulham : @EnricoEnrico197 @matteosalvinimi Sono i due partiti finanziati da Putin, e fatalità entrambi hanno cambiato idea s… - ALFO100897 : Forse sarebbe opportuno ricordare che per insegnare si rende necessario sottoporsi ad...'inoculazione obbligatoria'… -