“Tutto come da copione”. Amici 21, Maria De Filippi si scopre subito dopo la semifinale (Di domenica 8 maggio 2022) come sono andati i programmi del sabato sera? Naturalmente la sfida principale è quella che ha riguardato Rai1 con “Ulisse – Il piacere della scoperta” e Canale5 con la semifinale di “Amici”. Due colossi, sicuramente, ma la battaglia ha visto un vincitore solo. Ma diamo prima uno sguardo all’access prime time. “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai1 ha nuovamente sconfitto “Striscia La Notizia” su Canale5. Il programma di Amadeus ha conquistato infatti 4.417.000 spettatori (23,2%) contro i 3.459.000 di Striscia (18,2%). Nel preserale, invece, a prevalere è stata “L’Eredità” di Flavio Insinna che su Rai1 totalizza 2.818.000 telespettatori nella prima parte (share del 22,3%) e 3.950.000 (26,3%) nella seconda. Su Canale5, invece, Avanti il Primo! ha ottenuto prima 2.301.000 (share del 18,9%) e poi 2.890.000 (19,9%). Andiamo ora a vedere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022)sono andati i programmi del sabato sera? Naturalmente la sfida principale è quella che ha riguardato Rai1 con “Ulisse – Il piacere della scoperta” e Canale5 con ladi “”. Due colossi, sicuramente, ma la battaglia ha visto un vincitore solo. Ma diamo prima uno sguardo all’access prime time. “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai1 ha nuovamente sconfitto “Striscia La Notizia” su Canale5. Il programma di Amadeus ha conquistato infatti 4.417.000 spettatori (23,2%) contro i 3.459.000 di Striscia (18,2%). Nel preserale, invece, a prevalere è stata “L’Eredità” di Flavio Insinna che su Rai1 totalizza 2.818.000 telespettatori nella prima parte (share del 22,3%) e 3.950.000 (26,3%) nella seconda. Su Canale5, invece, Avanti il Primo! ha ottenuto prima 2.301.000 (share del 18,9%) e poi 2.890.000 (19,9%). Andiamo ora a vedere ...

