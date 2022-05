Trono Over, brutta malattia nel parterre: la rivelazione fa piangere i fan (Di domenica 8 maggio 2022) Una delle dame che fanno parte del parterre del Trono Over di Canale Cinque ha svelato un retroscena inaspettato e doloroso, e ascoltando le sue parole il pubblico si è visibilmente commosso. La donna ha parlato di un dolore che ha vissuto in passato, un evento drammatico del quale il pubblico di Canale Cinque non era mai stato messo a conoscenza. Uomini-e-Donne-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo che cosa è successo a Uomini e donne e cosa ha raccontato di recente la nuova dama del Trono Over. Trono Over, la malattia dell’amatissima dama Quest’anno nel parterre del Trono Over c’è una donna carismatica, sportiva e molto simpatica, che ha fatto emergere nel giro di poche settimane ... Leggi su altranotizia (Di domenica 8 maggio 2022) Una delle dame che fanno parte deldeldi Canale Cinque ha svelato un retroscena inaspettato e doloroso, e ascoltando le sue parole il pubblico si è visibilmente commosso. La donna ha parlato di un dolore che ha vissuto in passato, un evento drammatico del quale il pubblico di Canale Cinque non era mai stato messo a conoscenza. Uomini-e-Donne-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo che cosa è successo a Uomini e donne e cosa ha raccontato di recente la nuova dama del, ladell’amatissima dama Quest’anno neldelc’è una donna carismatica, sportiva e molto simpatica, che ha fatto emergere nel giro di poche settimane ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, Isabella (ri)torna al trono over: la dama lo annuncia così - Malesandr4 : RT @bagnotrash: al trono over si è appena presentata una 25enne per alessandro chiedendomi ufficialmente che senso abbia ancora dividere i… - DiSoia : Rudy ultimamente più svalvolato del solito, ormai è pronto per il trono over. #Amici21 - lorcas2910 : @TheJackSparrow Sorella di Catia Franchi, dama del Trono Over - IsaeChia : #UominieDonne, Matteo Farnea rivela chi gli sta meno simpatico in studio e qual è la dama del Trono over che ammira -