SPEZIA-ATALANTA 1-3: il tabellino (Di domenica 8 maggio 2022) SPEZIA-ATALANTA 1-3 (primo tempo 1-1) Marcatore: 16’ Muriel (A), 30’ Verde (S), 29’ st Djimsiti (A), 43’ st Pasalic (... Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022)1-3 (primo tempo 1-1) Marcatore: 16’ Muriel (A), 30’ Verde (S), 29’ st Djimsiti (A), 43’ st Pasalic (...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così a La Spezia! ?? How we line up for #SpeziaAtalanta! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: L'Atalanta non molla: Muriel, Djimsiti e Pasalic firmano il tris per l'Europa #seriea #spezia #atalanta - Gazzetta_it : Atalanta, tre punti d'oro per l'Europa. Spezia ko, salvezza rimandata #SpeziaAtalanta - GoalItalia : MATCH REPORT - #SpeziaAtalanta 1-3: tris nerazzurro al Picco, la Dea manda un messaggio alle rivali nella corsa all… - BandarBolaTop : -