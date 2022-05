Scherma | Coppa del Mondo 2022 sciabola | azzurre quarte nella gara a squadre di Hammamet

Leggi su sportface

(Di domenica 8 maggio 2022) L’Italia chiude al quarto posto ladifemminile ad, tappa delladeldi. Martina Criscio, Michela Battiston, Eloisa Passaro e Rossella Gregorio hanno battuto la Romania 45-39 nel tabellone dei 16. Lehanno poi superato ai quarti l’Ungheria in un match al cardiopalma: sotto anche di dieci lunghezze, l’Italia l’ha spuntata per 45-44. In semifinale poi iltto azzurro si è fermato al cospetto della Corea (45-31), che è poi salita sul gradino più alto del podio battendo in finale il Giappone.finale per il bronzo Rossella Gregorio ha preso il posto dell’infortunata Martina Criscio, ma l’Italia non è riuscita ad imporsi contro la ...