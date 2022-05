Sardegna, invasione di cavallette ed eccezionale grandinata nel sud dell'isola: gli agricoltori in ginocchio (Di domenica 8 maggio 2022) invasione di cavallette e grandine a raffica. Non c'è tregua per la Sardegna dove, in questi giorni, gli agricoltori del centro dell'isola sono alle prese con una vera e propria invasione di insetti ... Leggi su leggo (Di domenica 8 maggio 2022)die grandine a raffica. Non c'è tregua per ladove, in questi giorni, glidel centrosono alle prese con una vera e propriadi insetti ...

Advertising

viagrazie : Nuova invasione di cavallette in Sardegna: “come un incendio, distruggono tutto” - mimmopelagalli : Cavallette, la Sardegna si attiva per prevenire una nuova invasione - agronotizie : Cavallette, la Sardegna si attiva per prevenire una nuova invasione - SardegnaG : Entra in azione la Task force anti #cavallette della regione #Sardegna, interventi in 84 aziende per eliminare foco… - IteNovas : Entra in azione la Task force anti #cavallette della regione #Sardegna, interventi in 84 aziende per eliminare foco… -