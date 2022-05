Regina Elisabetta, non c’è più speranza: la decisione è drastica (Di domenica 8 maggio 2022) La Regina Elisabetta II d’Inghilterra e l’andamento ondivago degli eventi. Ad ogni buona notizia, ecco che se ne accoda un’altra di genere opposto, quasi a voler stroncare sul nascere qualsiasi entusiasmo. Alla vigilia del Giubileo per i suoi 70 anni di regno, ancora una volta la sovrana è costretta a prendere una dolorosa decisione. Quale? Qualche settimana fa ha festeggiato il suo 96esimo compleanno e tra meno di un mese si celebrerà il Giubileo di Platino in onore dei suoi 70 anni di regno. Un momento che la Regina Elisabetta II d’Inghilterra avrebbe voluto vivere con maggiore serenità, per godersi questo momento storico, unico, irripetibile della sua straordinaria vita da Regina. L’ultimo periodo è stato avaro di momenti sereni per l’anziana sovrana. ... Leggi su altranotizia (Di domenica 8 maggio 2022) LaII d’Inghilterra e l’andamento ondivago degli eventi. Ad ogni buona notizia, ecco che se ne accoda un’altra di genere opposto, quasi a voler stroncare sul nascere qualsiasi entusiasmo. Alla vigilia del Giubileo per i suoi 70 anni di regno, ancora una volta la sovrana è costretta a prendere una dolorosa. Quale? Qualche settimana fa ha festeggiato il suo 96esimo compleanno e tra meno di un mese si celebrerà il Giubileo di Platino in onore dei suoi 70 anni di regno. Un momento che laII d’Inghilterra avrebbe voluto vivere con maggiore serenità, per godersi questo momento storico, unico, irripetibile della sua straordinaria vita da. L’ultimo periodo è stato avaro di momenti sereni per l’anziana sovrana. ...

grazia136 : @LeilaParisi La Celentano è lì solo grazie al suo cognome. Per il resto, nonostante il curriculum che espone (anch'… - VelvetMagIta : Kate Middleton regina Elisabetta rapporto e lezioni per essere principessa - PicoPaperopoli : ?? #8Maggio 1984 - A Londra viene ufficialmente aperta la barriera del Tamigi dalla regina Elisabetta II. ?? ?? #AccaddeOggi - Nexts_top : London (2003) - Banksy raffigura la Regina Elisabetta II come una scimmia. #MonkeyQueen - lazzarolongo : RT @londranewsblog: Finalmente apre Elizabeth Line! Crossrail o Elizabeth Line inizierà a circolare attraverso il centro di Londra mar… -