Raffaella | uccisa dal treno | per i familiari non è suicidio Il giallo del video girato da un passante

Advertising

casertafocus : MARCIANISE – E’ il giorno del dolore, oggi i funerali della maestra Raffaella uccisa dal treno. Il messaggio delle… -

Maietta , insegnante di 55 anni, è morta giovedì scorso, 5 maggio, investita eda un treno alla stazione di Marcianise. Ora i suoi familiari vogliono vedere chiaro sulle cause della ...I familiari della insegnante 55enneMaietta vogliono vederci chiaro sulle cause della morte della donna, investita egiovedì 5 maggio da un treno alla stazione di Marcianise (Caserta), e per questo hanno nominato due ...I familiari di Raffaella Maietta, l'insegnate morta travolta dal treno alla stazione di Marcianise hanno chiesto alla magistratura di indagare e hanno nominato due avvocati ...Giallo a Caserta: i familiari della insegnante 55enne Raffaella Maietta vogliono vederci chiaro sulle cause della morte della donna, investita e uccisa giovedì 5 maggio da un treno ...