Quattro Giorni di Dunkerque 2022, l’ultima tappa è di Thijssen, trionfa Philippe Gilbert nella generale (Di domenica 8 maggio 2022) Eterno Philippe Gilbert. Il belga della Lotto-Soudal si aggiudica la Quattro Giorni di Dunkerque 2022 a quarant’anni da compiere, senza correre rischi nell’ultima tappa, la Ardes-Dunkerque vinta dal belga Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) in volata avanti ai francesi Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic) e Lorrenzo Manzin (TotalEnergies). Gilbert trionfa con 4” su Oliver Naesen (AG2R Citroen) e 5” su Jake Stewart (Groupama-FDJ). nella prima salita di giornata, il Mont de Fiennes, va via la fuga di giornata, composta da sette corridori: sono i francesi Alexis Renard (Cofidis), Jean Goubert (Nice Metropole Cote d’Azur) e Leo Danes (Team U Nantes Atlantique), ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Eterno. Il belga della Lotto-Soudal si aggiudica ladia quarant’anni da compiere, senza correre rischi nel, la Ardes-vinta dal belga Gerben(Intermarché-Wanty-Gobert) in volata avanti ai francesi Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic) e Lorrenzo Manzin (TotalEnergies).con 4” su Oliver Naesen (AG2R Citroen) e 5” su Jake Stewart (Groupama-FDJ).prima salita di giornata, il Mont de Fiennes, va via la fuga di giornata, composta da sette corridori: sono i francesi Alexis Renard (Cofidis), Jean Goubert (Nice Metropole Cote d’Azur) e Leo Danes (Team U Nantes Atlantique), ...

GiovaQuez : Negli ultimi quattro giorni jet Nato si sono alzati in volo 'diverse volte' per intercettare caccia russi nei press… - OA_Sport : Philippe Gilbert si porta a casa l'ennesimo successo della carriera: sua la Quattro Giorni di Dunkerque 2022 - orwany : RT @sehmagazine: ?? #Carbonia Film Festival: dal 12 al 15 maggio quattro giorni di cinema e incontri per raccontare il nostro tempo. Tra gli… - serendipitycr_m : RT @_conpochigesti: l’istinto omicida che ho avuto a “la giuria non ha avuto dubbi” SONO STATA QUATTRO GIORNI CON L’ANSIA VI ODIO - itsme399 : RT @zingarella_a: un’intervista in cui il 95% dei commenti riguardano uno specifico progetto che fa il 21% su rai1 alle quattro di pomerigg… -