Play-off Serie C 2021/2022: il Cesena la vince nei primi minuti, contro il Monopoli è 1-2 (Di domenica 8 maggio 2022) Gara molto intensa a Monopoli tra Monopoli e Cesena che termina con una vittoria ospite per 1-2. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con gli ospiti che l’hanno vinta nei primi minuti, per una vittoria che vale il passaggio del turno. Il Cesena passa quindi alla prossima fase, Monopoli eliminato. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei primi minuti, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che si sblocca subito. Nel giro di 10? minuti, il Cesena trova un doppio vantaggio. Prima con la rete di Caturano, poco dopo col raddoppio di Pierini. Superata la mezz’ora poi, il Monopoli riesce a riavvicinarsi con la rete di Bussaglia. Si ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Gara molto intensa atrache termina con una vittoria ospite per 1-2. Difese quadrate, portieri attenti e tanto spettacolo, con gli ospiti che l’hanno vinta nei, per una vittoria che vale il passaggio del turno. Ilpassa quindi alla prossima fase,eliminato. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Partono subito forte le due squadre nei, tanto pressing, tanti spunti, con il risultato che si sblocca subito. Nel giro di 10?, iltrova un doppio vantaggio. Prima con la rete di Caturano, poco dopo col raddoppio di Pierini. Superata la mezz’ora poi, ilriesce a riavvicinarsi con la rete di Bussaglia. Si ...

Advertising

DiMarzio : Complimenti @OfficialUSLecce e @USCremonese per il ritorno in @SerieA ???? il @ACMonza si aggrappa ancora ai play off… - Palermofficial : I Play Off cominciano da Trieste ?? Al primo turno nazionale incontreremo la @TriestinaCalcio ?? FORZA RAGAZZI ???? - Luxgraph : Cuneo Volley è in Finale Play Off di A2 - NazziEnrico : RT @apudine: L’Apu Old Wild West inizia i Play Off con il botto, portandosi a casa gara uno dei quarti di finale?????? #apumania #ApuOnFire #… - 89FL : RT @apudine: L’Apu Old Wild West inizia i Play Off con il botto, portandosi a casa gara uno dei quarti di finale?????? #apumania #ApuOnFire #… -