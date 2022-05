Pioli: «Innamorato dei miei giocatori, chiudiamo il cerchio con l’Atalanta» (Di domenica 8 maggio 2022) . Le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli a DAZN dopo Verona-Milan. Innamorato DEL MILAN – «Sono Innamorato dei miei giocatori, so cosa ci stanno mettendo. Un’altra bella vittoria, ne manca un’altra alla prossima partita. Sono soddisfatto ma siamo già concentrati su domenica prossima». CORAGGIO – «Crederci deriva dall’esperienza e dalle prestazioni. Oggi abbiamo giocato benissimo nei primi 25 ma siamo andati sotto. Quando ti senti bene in campo poi ha più coraggio e ci credi fino alla fine. Passo dopo passo abbiamo fatto tantissimi gradini, restano i due più difficile. Continuiamo con questa attenzione e concentrazione, sappiamo quanto può spostate l’esito finale del nostro percorso». CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) . Le parole del tecnico rossonero Stefanoa DAZN dopo Verona-Milan.DEL MILAN – «Sonodei, so cosa ci stanno mettendo. Un’altra bella vittoria, ne manca un’altra alla prossima partita. Sono soddisfatto ma siamo già concentrati su domenica prossima». CORAGGIO – «Crederci deriva dall’esperienza e dalle prestazioni. Oggi abbiamo giocato benissimo nei primi 25 ma siamo andati sotto. Quando ti senti bene in campo poi ha più coraggio e ci credi fino alla fine. Passo dopo passo abbiamo fatto tantissimi gradini, restano i due più difficile. Continuiamo con questa attenzione e concentrazione, sappiamo quanto può spostate l’esito finale del nostro percorso». CONTINUA A LEGGERE SU MILANNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

