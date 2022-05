Advertising

Mov5Stelle : Approfondimenti e rubriche tematiche ti attendono! Segui il MoVimento 5 Stelle anche su LinkedIn. Clicca qui????… - Mov5Stelle : ??Leggi qui l'intervista integrale del Corriere della Sera a @MariaDomenicaC4, portavoce MoVimento 5 Stelle al Senat… - borghi_claudio : @Yorickyorick44 Guardi che l'unico partito che aveva esplicitamente nel programma la libertà di scelta vaccinale er… - mario0549 : RT @luciodigaetano: Manca solo un anno all'estinzione politica del Movimento 5 Stelle. - AgtAlesii : RT @ilpost: PD e Movimento 5 Stelle litigano sul termovalorizzatore a Roma -

AGI - Agenzia Italia

Con il 96,32% di presenze il deputato ebolitano delCosimo Adelizzi sfiora l'en plein ed è il primo nella classifica delle presenze, in base ai tabulati della Camera e del Senato aggiornati a marzo 2022. Quarantaquattro sono le ...Posizione similare, a sinistra, anche da parte del presidente delGiuseppe Conte: 'Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto ... Conte detta le condizioni del Movimento 5 stelle per restare al governo A parlare sono i gruppi di Un’Altra Città e Movimento 5 Stelle, che nell’accendere i riflettori su un nuovo, particolare caso colgono l’occasione per parafrasare in maniera sferzante la replica del ...Ascoli. "L'Amministrazione comunale di Ascoli, a tre anni dalla sua elezione e a dispetto di continui proclami, non ha risolto nessuno dei problemi ereditati dai suoi predecessori". Lo affermano il gr ...