Advertising

lucasofri : Alessandro Baricco - Nostalgia di Allegri - ilpost : Nostalgia di Allegri - MattiaGaudio91 : Momento nostalgia e vado a riguardare un po' di Juve di Allegri su YouTube e ogni video penso una cosa... Quanto ca… - Ruggio66 : @Eurosport_IT A sentir parlare #Allegri mi viene nostalgia di @CarloMazzone795 e @VujaBoskov. - marco_rogerio_ : RT @peppe_roncino: Domande PER I MILANISTI che mi seguono, che spero possano condividere per ottenere ulteriori responsi: cosa ne pensate d… -

Il Quotidiano del Lazio

Però ho tantaper i Moratti e Berlusconi. Sono rimasti solo gli Agnelli e con loro non è un caso che Trap, io, Conte eabbiamo vinto tanto'.... un giudizio crudo, se non crudele, spietato e pieno di non dettaper il tempo che è ... passio trascinati, vigorosi o affaticati, in quelle case di ringhiera, per padri, mariti e ... Sergio Brio promuove Max Allegri: “Juve, vai avanti con lui” L'ex difensore della Juventus promuove il lavoro dell'allenatore e giudica positiva la sua conferma anche per le prossime stagioni ...Però ho tanta nostalgia per i Moratti e Berlusconi. Sono rimasti solo gli Agnelli e con loro non è un caso che Trap, io, Conte e Allegri abbiamo vinto tanto".