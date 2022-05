"Non dimentico le urla...". Il racconto choc di Leo Gassman: lo stupro, poi il 118. Cosa è successo (Di domenica 8 maggio 2022) Leo Gassmann ha soccorso una ragazza che aveva subito uno stupro. La triste vicenda raccontata dallo stesso cantante 24enne è avvenuta a Roma. Sui social, ancora scosso per quanto accaduto, Gassmann ha voluto dire ai suoi fan Cosa ha provato. "Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito". A quel punto, dopo aver prestato i primi soccorsi alla ragazza, Gassmann ha allertato il 118 che è immediatamente intervenuto: "Abbiamo chiamato la polizia - scrive - e poi un'ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti. Se vi capita ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Leon ha soccorso una ragazza che aveva subito uno. La triste vicenda raccontata dallo stesso cantante 24enne è avvenuta a Roma. Sui social, ancora scosso per quanto accaduto,n ha voluto dire ai suoi fanha provato. "Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito lemi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il ragazzo francese era già fuggito". A quel punto, dopo aver prestato i primi soccorsi alla ragazza,n ha allertato il 118 che è immediatamente intervenuto: "Abbiamo chiamato la polizia - scrive - e poi un'ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti. Se vi capita ...

Advertising

emanuelaaaa2 : io questa non me la dimentico - flinxkk8 : RT @fenice_risorta: Io non dimentico cosa è il @Mov5Stelle e come hanno ottenuto i voti, con la complicità di una parte della magistratura??… - PelliMauro : RT @Cristy07738: Io non dimentico - NessunaCorrelaz : RT @P10paola: Comunque io non dimentico il senso civico di quelli che, di fronte a tanti che perdevano il lavoro o chiudevano attività, dic… - MundolivreRaf : @Ladynomics Io con 6 ore di sonno mi dimentico di dare da mangiare al cane, figuriamoci lavorare h24? Per fortuna s… -