Moro | Helsinki e la pace che oggi dobbiamo costruire Scrive Fioroni

Leggi su formiche

(Di domenica 8 maggio 2022) Il 9 maggio del 1978 l’Italia si fermò ammutolita di fronte alle immagini del Presidente della Dc, Aldo, che inerme si mostrava in una postura di morte, rannicchiato a forza nel bagagliaio della Renault 4 parcheggiata al mattino presto in via Caetani, a due passi dalle sedi della Dc e del Pci, in pieno centro di Roma. L’attacco delle Brigate Rosse allo Stato democratico, esploso il 16 marzo con l’agguato di via Fani, si consumava nella scena finale di un delitto che la pubblica opinione doveva are alla barbarie e alla efferatezza di una manovra eversiva, troppo potente e ramificata per essere solo “domestica”. La Commissione parlamentare d’indagine, che ho avuto l’onore di presiedere nella passata legislatura, ha portato alla luce molti elementi di novità. Non possiamo affermare che alla fine di questo percorso la verità sul “caso ...