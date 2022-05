Milan | Sebastiani pres Pescara | “Possono fare un passo importante”

Advertising

gilnar76 : Sebastiani: «L’Inter ha un calendario più facile del #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Sebastiani: «L’#Inter ha un calendario più facile del #Milan» - sportli26181512 : Sebastiani (pres. Pescara): 'Milan? Se supera lo scoglio Atalanta può fare un passo importante': Il presidente del… - MilanNewsit : Sebastiani (pres. Pescara): 'Milan? Se supera lo scoglio Atalanta può fare un passo importante' - terribile76 : RT @cmdotcom: Ex Milan: #Shevchenko a #Pescara, per trattare l'acquisto del club dal presidente Sebastiani? -

... ex attaccante del. 'Sheva' sarebbe infatti parte della cordata interessata ad acquistare il ... Shevchenko avrebbe già incontrato l'attuale proprietario del club Daniele. L'ex ...Arrivato ieri in volo dall'aeroporto di Linate, l'ex attaccante ucraino delè atteso stasera ... l'allenatore ex Genoa sarebbe in trattativa con il presidente Danieleper acquistare le ...Intervistato da Tuttomercatoweb, Daniele Sebastiani ha parlato anche della corsa scudetto. Queste le parole del presidente del Pescara: "Se il Milan supera lo scoglio Atalanta può fare un passo import ...Intervenuto ai microfoni di TMW, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato della lotta scudetto: «Se il Milan supera lo scoglio Atalanta può fare un passo importante. Ma l’Inter ha il ...