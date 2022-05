(Di domenica 8 maggio 2022) Basketflopnei-promozione, superata in trasferta da(87-80 il verdetto). Trevigliesi puntualmente costretti a inseguire nel punteggio avversari competitivi al tiro e sufficientemente guardinghi in difesa.

Advertising

L'Eco di Bergamo

Dopo i primi due quarti, praticamente, equilibrati (23 - 21 e 49 - 42) strappo dei locali nel terzo (71 - 58). Nell'ultimo, reattiva lache a 3' dalla sirena finale è riuscita a portarsi a meno uno (78 - 77) grazie alla provvidenziale bomba del nuovo Lombardi. Non è mancata la reazione di Chiusi che in breve ha rimesso le cose ...Dopo i primi due quarti, praticamente, equilibrati (23 - 21 e 49 - 42) strappo dei locali nel terzo (71 - 58). Nell'ultimo, reattiva lache a 3' dalla sirena finale è riuscita a portarsi a meno uno (78 - 77) grazie alla provvidenziale bomba del nuovo Lombardi. Non è mancata la reazione di Chiusi che in breve ha rimesso le cose ... Mascio, amaro esordio nel playoff a Chiusi. Withu, successo nel congedo della regular season Basket Esordio flop della Mascio nei playoff-promozione, superata in trasferta da Chiusi (87-80 il verdetto). Trevigliesi puntualmente costretti a inseguire nel punteggio avversari competitivi al tiro ...Esordio amaro per il Gruppo Mascio Treviglio ai playoff di serie A2: la Umana San Giobbe Chiusi vince 87-80 gara-1.