Leo Gassman soccorre una ragazza vittima di molestie: il forte racconto (Di domenica 8 maggio 2022) Il forte racconto di Leo Gassman In queste ore a tornare al centro dell'attenzione mediatica è stato Leo Gassman. L'ex volto di X Factor infatti ha raccontato di aver soccorso una ragazza vittima di molestie. I fatti sono avvenuti alle 4 di domenica mattina in via di Portonaccio, zona est della Capitale. Il cantante, che L'articolo proviene da Novella 2000.

