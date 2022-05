Leggende Pokémon Arceus: arriva la sua versione LEGO (Di domenica 8 maggio 2022) Leggende Pokémon: Arceus, l’ultimo videogioco della serie per la famiglia di console Nintendo Switch, ha deciso di celebrare il suo successo in versione LEGO Leggende Pokémon: Arceus, che continua a spopolare ad oltre tre mesi dal suo lancio ufficiale a fine gennaio, ha deciso di celebrare il suo successo portando il mondo dei mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri nel mondo LEGO. Ma andiamo avanti con ordine! Leggende Pokémon Arceus: catturali, cioè, costruiscili tutti! Per celebrare il successo di questa nuova ed incredibile avventura (che abbiamo già analizzato a fondo qui), OrangeTeam LUG, community italiana riconosciuta ufficialmente da LEGO, ha ideato dei ... Leggi su tuttotek (Di domenica 8 maggio 2022), l’ultimo videogioco della serie per la famiglia di console Nintendo Switch, ha deciso di celebrare il suo successo in, che continua a spopolare ad oltre tre mesi dal suo lancio ufficiale a fine gennaio, ha deciso di celebrare il suo successo portando il mondo dei mostriciattoli creati da Satoshi Tajiri nel mondo. Ma andiamo avanti con ordine!: catturali, cioè, costruiscili tutti! Per celebrare il successo di questa nuova ed incredibile avventura (che abbiamo già analizzato a fondo qui), OrangeTeam LUG, community italiana riconosciuta ufficialmente da, ha ideato dei ...

Advertising

PokeMillennium : Il Piplup di Lucinda sarà distribuito su Leggende Pokémon Arceus, Diamante e Perla in Corea del Sud… - pokemonnext : LEGO invade Leggende Pokémon: Arceus con un set creato da italiani, ecco come - DavePollet : RT @pokemoncentral: Istruzioni per costruire le Poké Ball di Leggende Pokémon: Arceus coi Lego? Ci sono! E le trovate nell'articolo di @joh… - MimmoTheReal : RT @PokeMillennium: Fan creano le Poké Ball di Leggende Pokémon Arceus in mattoncini LEGO: ecco le istruzioni gratis Articolo di @MatteoPer… - CiaobyDany : RT @pokemoncentral: Istruzioni per costruire le Poké Ball di Leggende Pokémon: Arceus coi Lego? Ci sono! E le trovate nell'articolo di @joh… -