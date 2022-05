Il caso della nave russa "colpita" (secondo Kiev) sull'Isola dei Serpenti (Di domenica 8 maggio 2022) La nave da sbarco russa del progetto Serna sarebbe stata distrutta da un veicolo aereo senza pilota al largo della costa dell'Isola dei Serpenti, secondo l'account Twitter del ministero della Difesa ucraino. Un drone Bayraktar ... Leggi su europa.today (Di domenica 8 maggio 2022) Lada sbarcodel progetto Serna sarebbe stata distrutta da un veicolo aereo senza pilota al largocosta dell'deil'account Twitter del ministeroDifesa ucraino. Un drone Bayraktar ...

Advertising

CottarelliCPI : Tutti i senatori della Commissione Esteri del Senato si sono dimessi per le posizioni filo Putin del presidente. Lu… - albertoangela : Schopenhauer diceva che la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a… - borghi_claudio : L'ennesimo studio necessario per statuire l'ovvio: In questo caso la notizia è che ci sono medici scarsi e medici… - angela66762414 : RT @Gunzi_22: Oggi 'la Stampa' l'ha fatta fuori dal vaso. Per circa un ora, è stato presente questo tweet. Scivolato sulla buccia della lor… - pierofreddio : Ma...non ho capito bene, i #Curdi sono considerati come 'aggrediti'? E se sì, dobbiamo inviare loro #armi per difen… -