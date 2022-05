F1, Charles Leclerc ammette: “Ho sbagliato le prime tre curve nel giro buono della qualifica. Verstappen è fortissimo in rettilineo” (Di domenica 8 maggio 2022) Il sabato di Miami ha sorriso a Charles Leclerc. Il monegasco ha infatti ottenuto una grandissima pole position che ha confermato le buonissime sensazioni di questo inizio di stagione. Completerà la prima fila per la gara odierna l’altro pilota della Ferrari Carlos Sainz, mentre partirà dalla terza posizione il pericolosissimo Max Verstappen (Red Bull). Intervistato da Sky Sport dopo la pole, Leclerc ha spiegato che, nonostante l’ottimo risultato, non tutto è andato per il meglio: “Nell’ultimo giro di qualifica ho sbagliato curva 1,2 e 3. In gara è meglio, ma in qualifica non ho il feeling con il set-up che ho messo in macchina. All’inizio quindi ho perso tanto e dunque dopo ho spinto al massimo e tutto è andato abbastanza bene per il ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022) Il sabato di Miami ha sorriso a. Il monegasco ha infatti ottenuto una grandissima pole position che ha confermato le buonissime sensazioni di questo inizio di stagione. Completerà la prima fila per la gara odierna l’altro pilotaFerrari Carlos Sainz, mentre partirà dalla terza posizione il pericolosissimo Max(Red Bull). Intervistato da Sky Sport dopo la pole,ha spiegato che, nonostante l’ottimo risultato, non tutto è andato per il meglio: “Nell’ultimodihocurva 1,2 e 3. In gara è meglio, ma innon ho il feeling con il set-up che ho messo in macchina. All’inizio quindi ho perso tanto e dunque dopo ho spinto al massimo e tutto è andato abbastanza bene per il ...

