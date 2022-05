"È finita...". Il clamoroso colpo di scena tra Charlene di Monaco e Alberto. E ora nel Principato... (Di domenica 8 maggio 2022) Charlene di Monaco finge. Nel Principato di Monaco ormai danno per finita la storia d'amore con il principe Alberto. Nonostante la principessa abbia ripreso la sua normale vita di corte con diversi impegni istituzionali, sono in tanti a dire che il matrimonio con Alberto sia ormai al capolinea. A rivelare il tutto sono le espressioni sul suo volto: un chiaro segno del disagio per il ruolo che deve ricoprire e dei problemi con il marito. Le indiscrezioni di palazzo ormai parlano chiaro: i due si sono separati. A nulla sono servite le foto scattate al torneo di rugby di Saint Devote. La coppia è apparsa lontana e distante. La manifestazione non si svolgeva da circa due anni a causa dell'emergenza Covid. Una occasione unica per mostrare la sintonia ritrovata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022)difinge. Neldiormai danno perla storia d'amore con il principe. Nonostante la principessa abbia ripreso la sua normale vita di corte con diversi impegni istituzionali, sono in tanti a dire che il matrimonio consia ormai al capolinea. A rivelare il tutto sono le espressioni sul suo volto: un chiaro segno del disagio per il ruolo che deve ricoprire e dei problemi con il marito. Le indiscrezioni di palazzo ormai parlano chiaro: i due si sono separati. A nulla sono servite le foto scattate al torneo di rugby di Saint Devote. La coppia è apparsa lontana e distante. La manifestazione non si svolgeva da circa due anni a causa dell'emergenza Covid. Una occasione unica per mostrare la sintonia ritrovata ...

Advertising

IvanoGraziani : @gladian @Luca100celleASR Penso che una persona pulita come Totti tra i calciatori italiani ce ne sono stati pochi.… - HaugeFan : io comunque ho la sensazione che è solo questione di tempo e finiremo a investcorp, il tweet del pres, la due dilig… - marcocianca00 : È stato un campionato clamoroso. E non è ancora finita. Grazie #SerieB - TarTassato : @Qua_Agatha Clamoroso, la guerra era già finita, e la gente aveva smesso di morire. Ha ragione #papafrancesco. No ARMI - Riccardo_BamBam : @deliux9 La traversa presa da noi pesa molto di più perché poteva indirizzare molto. Loro se non sbaglio li hanno… -