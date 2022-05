Condizionatori: cosa sapere prima di acquistarli (Di domenica 8 maggio 2022) Come facciamo a scegliere il condizionatore più adatto alle nostre esigenze e come risparmiare sulla bolletta? I consigli Quello che gli italiani stanno attraversando non è affatto un momento storico semplice, contrassegnato prima dalla pandemia da Covid -19 e poi dall’aumento delle materie prime, dall’inflazione, dal caro bollette e dalla guerra tra Russia ed Ucraina. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 8 maggio 2022) Come facciamo a scegliere il condizionatore più adatto alle nostre esigenze e come risparmiare sulla bolletta? I consigli Quello che gli italiani stanno attraversando non è affatto un momento storico semplice, contrassegnatodalla pandemia da Covid -19 e poi dall’aumento delle materie prime, dall’inflazione, dal caro bollette e dalla guerra tra Russia ed Ucraina. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Gb13Giovanna : RT @DeNada_G: @DantiNicola Sì, infatti c'è tutta Europa che aspetta di sapere cosa dice Draghi per comportarsi di conseguenza... in Germani… - m87650633 : RT @CCKKI: Quando un PdC vuol far credere che il problema siano condizionatori/termosifoni e non aziende che chiudono e toglie il bonus cas… - Rosyfree74 : RT @DeNada_G: @DantiNicola Sì, infatti c'è tutta Europa che aspetta di sapere cosa dice Draghi per comportarsi di conseguenza... in Germani… - agnello_sabrina : RT @DeNada_G: @DantiNicola Sì, infatti c'è tutta Europa che aspetta di sapere cosa dice Draghi per comportarsi di conseguenza... in Germani… - iltronodispine : @VanessaSantoni Questo è quanto ci è stato comunicato (vaghissimo), l'unica cosa dettaci a voce è che smonteranno l… -