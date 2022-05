Charles Leclerc | gioia da pole position a Miami | “Tutto sotto controllo”

(Di domenica 8 maggio 2022) Unaimportante e, soprat, storica. È l’accoppiata–Ferrari ad imprimere il primo nome nell’albo d’oro delle qualifiche del Gran Premio di, pista che debutta in Formula 1 da questa stagione. Una grande, grandissima, prova per la scuderia di Maranello che, oltre a regalarsi ilman, ha piazzato Carlos Sainz al secondo posto della griglia di partenza. L’euforia sembra non distrarre il monegasco: c’è l’incognita sul passo gara che terrà la Red Bull di Max Verstappen, terzo al via della corsa statunitense. Le parole di“Durante la qualifica ho sempre avuto. Nell’ultimo giro delle qualifiche, però, ho ...

Advertising

lapoelkann_ : MITICI @Charles_Leclerc @Carlossainz55 e tutta la Scuderia ???? ?? su domani. Noi pronti a sostenervi ?????? #MiamiGP - Eurosport_IT : PRIMA FILA TUTTA FERRARI A MIAMI! ?????? Pole position per Charles Leclerc con il tempo di 1:28.796, seconda posizio… - lapoelkann_ : Buongiorno Tifosi!!! Direzione #MiamiGP tutti pronti a tifare la nostra Ferrari ?? ???? Facciamo sentire il nostro a… - BogiSimone : @lapoelkann_ @Charles_Leclerc @Carlossainz55 Buongiorno e forza ferrari.. Speriamo presto di vederti presenza impor… - _diana87 : Bellissima questa foto di Charles Leclerc ? Da quando ha imparato a fare l'occhiolino ormai fa solo wink wink ?? -

Qualifiche di marca Ferrari quelle andate in scena a Miami, sede del quinto round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino della Florida, il monegascoha firmato la pole - position a precedere il compagno di squadra, Carlos Sainz, e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. ...Sono molto cautie Carlos Sainz dopo aver conquistato la pole position e il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Miami mettendo insieme una prima fila tutta Ferrari , come non capitava dal ...La Ferrari prenderà il via del GP di Miami con entrambe le F1-75 in prima fila. Charles Leclerc ha infatti preceduto il compagno di squadra Carlos Sainz in ...Formula Uno, si corre il quinto appuntamento stagionale. Tutte le informazioni su dove vedere il GP Miami 2022 in tv e streaming.