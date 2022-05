Bono e The Edge, concerto a sorpresa nella metro di Kiev: “Stand by Ucraine” (Di domenica 8 maggio 2022) Esibizione a sorpresa nella metropolitana di Kiev. Bono Vox e The Edge, rispettivamente frontman e chitarrista degli U2, hanno suonato durante un mini-concerto assieme ad alcuni soldati dell’esercito ucraino. In precedenza, Bono aveva già sostenuto e dedicato una poesia all’Ucraina. Nel 2018, aveva visitato Kiev per la prima volta e si era rivolto al pubblico L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Esibizione apolitana diVox e The, rispettivamente frontman e chitarrista degli U2, hanno suonato durante un mini-assieme ad alcuni soldati dell’esercito ucraino. In precedenza,aveva già sostenuto e dedicato una poesia all’Ucraina. Nel 2018, aveva visitatoper la prima volta e si era rivolto al pubblico L'articolo proviene da Inews24.it.

