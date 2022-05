Benedict Cumberbatch: "Sono il babysitter di Tom Holland quando ci sono di mezzo gli spoiler" (Di domenica 8 maggio 2022) Benedict Cumberbatch ammette di sentirsi un po' come il baby-sitter di Tom Holland durante le interviste per il Marvel Cinematic Universe. Non è un segreto che i Marvel Studios ci tengano a... Beh, mantenere il segreto sui propri progetti. Ed è per questo che la star del MCU Benedict Cumberbatch afferma di sentirsi come il baby-sitter di Tom Holland quando c'è qualche intervista. Il pericolo spoiler è sempre in agguato! Non dovrà fare slalom tra i potenziali spoiler questa volta, ma l'interprete di Doctor Strange ormai ci è piuttosto abituato, e durante un segmento promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ideato da LAD Bible, in cui Cumberbatch è davanti alle telecamere assieme all'attrice di Scarlet ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022)ammette di sentirsi un po' come il baby-sitter di Tomdurante le interviste per il Marvel Cinematic Universe. Non è un segreto che i Marvel Studios ci tengano a... Beh, mantenere il segreto sui propri progetti. Ed è per questo che la star del MCUafferma di sentirsi come il baby-sitter di Tomc'è qualche intervista. Il pericoloè sempre in agguato! Non dovrà fare slalom tra i potenzialiquesta volta, ma l'interprete di Doctor Strange ormai ci è piuttosto abituato, e durante un segmento promozionale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ideato da LAD Bible, in cuiè davanti alle telecamere assieme all'attrice di Scarlet ...

