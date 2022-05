Beach volley | World Tour Doha 2022 Nicolai Cottafava | prima semifinale! Sconfitti Grimalt Grimalt

(Di domenica 8 maggio 2022)semifinale della breve storia di coppia per Paoloe Samueleche, al quarto tentativo, raggiungono la top4 di un torneo del circuito mondiale qualificandosi tra le prime quattro del Challenge diin Qatar. Una vittoria netta, limpida, quella della coppia azzurra in semifinale contro gli allievi dell’ex tecnico azzurro Paulao, i cileniche arrivavano dal successo negli ottavi contro i beniamini di casa Cherif/Ahmed, bronzo olimpico e super favoriti per la vittoria del torneo. Senza storia il primo set con gli azzurri che scavano da subito un solco profondo tra loro e i rivali (14-9) e poi nel finale allungano ulteriormente vincendo 21-14. Nel secondo set ancora ottima la partenza di ...

Advertising

LiceoDaVinciFi : Beach Volley alla Florentia (Link: - famm0c : RT @riccardoprinx: beach volley con la pioggia>>> - settalese : RT @Coninews: Medaglia d'argento nel beach volley ?? e ???? portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di #Rio2016, b… - riccardoprinx : beach volley con la pioggia>>> - Luxgraph : Doha: le coppie azzurre agli ottavi -

OA Sport

7 maggio 2022 - Dal 6 all'8 maggio Cesenatico diventa la capitale delper il secondo anno consecutivo con le Finals di Aibvc Associazione ItalianaClub. In Piazza Costa arriveranno 30 società italiane, 1000 atleti, oltre 40 campi, 900 partite. ... Beach volley, World Tour 2022, Doha. Nicolai/Cottafava: rimonta e quarti di finale. Stop Lupo/Ranghieri Prima semifinale della breve storia di coppia per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che, al quarto tentativo, raggiungono la top4 di un torneo del circuito mondiale qualificandosi tra le prime quattro ...Paolo Nicolai e Samuele Cottafava raggiungono i quarti di finale del Challenge di Doha in Qatar mentre Lupo/Ranghieri si devono accontentare del nono posto. Questo il verdetto del torneo in corso di s ...