Arsenal, Arteta: “Sappiamo soffrire, col Tottenham potrebbe essere decisiva” (Di domenica 8 maggio 2022) “Abbiamo giocato bene, ma dovevamo segnare il terzo gol. Abbiamo avuto le possibilità di farlo, ma poi abbiamo subito gol noi. Vogliamo prepararci bene in vista del Tottenham e giocare quella partita con lo stesso entusiasmo di sempre, ma ovviamente Sappiamo che potrà essere un momento decisivo. Stiamo imparando a vincere le partite, anche con un gol di scarto. soffrire fa parte del calcio. Nello spogliatoio c’è un clima davvero positivo, ma allo stesso tempo rimaniamo umili. Sappiamo che non è stato ancora raggiunto nulla”. Così Mikel Arteta dopo la vittoria del suo Arsenal per 2-1 contro il Leeds; i Gunners se la vedranno con gli Spurs giovedì 12 maggio in uno vero e proprio scontro per la Champions League: con una vittoria, l’Arsenal chiuderebbe ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Abbiamo giocato bene, ma dovevamo segnare il terzo gol. Abbiamo avuto le possibilità di farlo, ma poi abbiamo subito gol noi. Vogliamo prepararci bene in vista dele giocare quella partita con lo stesso entusiasmo di sempre, ma ovviamenteche potràun momento decisivo. Stiamo imparando a vincere le partite, anche con un gol di scarto.fa parte del calcio. Nello spogliatoio c’è un clima davvero positivo, ma allo stesso tempo rimaniamo umili.che non è stato ancora raggiunto nulla”. Così Mikeldopo la vittoria del suoper 2-1 contro il Leeds; i Gunners se la vedranno con gli Spurs giovedì 12 maggio in uno vero e proprio scontro per la Champions League: con una vittoria, l’chiuderebbe ...

Advertising

sportface2016 : #Arsenal, #Arteta: 'Sappiamo soffrire, col #Tottenham potrebbe essere decisiva' - Fedenwski : Comunque vadano le prossime tre partite l'Arsenal chiuderà almeno quinto dopo due ottavi posti, è padrone del suo d… - Nickgarzy96 : Peccato essersi accorti di Nketiah (capocannoniere dell'u21, ex Hale End) solo in questo finale di stagione. Arteta… - sportli26181512 : Premier League, vola l'#Arsenal: Arteta a -1 dal Chelsea: I Gunners superano per 2-1 il Leeds, che finisce in zona… - coke87_ : Ed è quasi Champions a discapito del Doddenam di Gonde. MIKEL ARTETA (percorso pazzesco tra l'altro e brava la dir… -