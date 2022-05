Amber Heard rivela: "Johnny Depp si è ubriacato quando ha dovuto vendere il suo yacht a JK Rowling" (Di domenica 8 maggio 2022) Secondo Amber Heard, Johnny Depp si sarebbe ubriacato davanti ai suoi figli quando è stato costretto a vendere il suo yacht a JK Rowling a causa di alcuni presunti problemi finanziari. É il momento dello yacht di JK Rowling: dopo che Johnny Depp ha presentato la sua causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro l'ex moglie Amber Heard per il suo editoriale sul Washington Post del 2018, lo scorso mercoledì la corte del tribunale di Farifax ha iniziato ad ascoltare la testimonianza dell'attrice di Aquaman. Durante il processo, la Heard ha parlato di un presunto incidente che avrebbe avuto luogo nel luglio del ... Leggi su movieplayer (Di domenica 8 maggio 2022) Secondosi sarebbedavanti ai suoi figliè stato costretto ail suoa JKa causa di alcuni presunti problemi finanziari. É il momento dellodi JK: dopo cheha presentato la sua causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro l'ex moglieper il suo editoriale sul Washington Post del 2018, lo scorso mercoledì la corte del tribunale di Farifax ha iniziato ad ascoltare la testimonianza dell'attrice di Aquaman. Durante il processo, laha parlato di un presunto incidente che avrebbe avuto luogo nel luglio del ...

