Torino - Napoli 0-1: tabellino e dove vedere gli highlights (Di sabato 7 maggio 2022) ell'anticipo pomeridiano di sabato 7 maggio 2022, il Torino ha perso contro il Napoli 0-1. A decidere, nel finale, un gol di Ruiz. I granata di Juric si sono schierati con il consueto 3-4-2-1 con Berisha tra i pali; difesa a tre... Leggi su europa.today (Di sabato 7 maggio 2022) ell'anticipo pomeridiano di sabato 7 maggio 2022, ilha perso contro il0-1. A decidere, nel finale, un gol di Ruiz. I granata di Juric si sono schierati con il consueto 3-4-2-1 con Berisha tra i pali; difesa a tre...

Advertising

GoalItalia : Insigne sbaglia il rigore, Fabian Ruiz non perdona: il Napoli vince di misura a Torino ??? - gippu1 : Il #Torino para due rigori al #Napoli nella stessa stagione con due portieri diversi (all'andata a ipnotizzare Insi… - DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Juric e #Spalletti per #TorinoNapoli - sportli26181512 : #Napoli, #DiLorenzo: 'È mancato qualche punto con le piccole': Il terzino degli azzurri ha parlato dopo la vittoria… - Angelo26961 : @FBiasin La nostra serie A non solo Torino Napoli -