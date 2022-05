Perugia vs Monza 1-0: Grifo aggancio play off (Di sabato 7 maggio 2022) Termina il match delle ore 20.30 al Renato Curi tra Perugia vs Monza 1-0. Il Grifo centra i play off e ne approfitta del passo falso del Frosinone mentre il Monza rimanda la storica promozione in A. Perugia vs Monza 1-0: Grifo da sogno Destini che si incrociano quelli del Perugia e del Monza. Il Grifo riesce nell’impresa e si gioca la chance play off. Epilogo di un percorso straordinario che riempie meritatamente di gioia i ragazzi di Alvini. Non è così per i ragazzi di mister Stroppa che sotto gli occhi di Galliani e Paolo Berlusconi sono obbligati a rimandare i festeggiamenti. Il Monza manca, almeno per ora la storica promozione in A. Promesse Lecce e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022) Termina il match delle ore 20.30 al Renato Curi travs1-0. Ilcentra ioff e ne approfitta del passo falso del Frosinone mentre ilrimanda la storica promozione in A.vs1-0:da sogno Destini che si incrociano quelli dele del. Ilriesce nell’impresa e si gioca la chanceoff. Epilogo di un percorso straordinario che riempie meritatamente di gioia i ragazzi di Alvini. Non è così per i ragazzi di mister Stroppa che sotto gli occhi di Galliani e Paolo Berlusconi sono obbligati a rimandare i festeggiamenti. Ilmanca, almeno per ora la storica promozione in A. Promesse Lecce e ...

