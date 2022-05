Pazzini: «Milan Verona gara decisiva per lo scudetto. Gli attacchi faranno la differenza» (Di sabato 7 maggio 2022) Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Hellas Verona, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport in vista del match del Bentegodi Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Milan e Hellas Verona, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport in vista del match del Bentegodi. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Per il Milan una gara chiave per il campionato, ma il Verona non farà regali. Sarà un bel match, intenso e dove gli attaccanti faranno la differenza. Milan favorito per lo scudetto? Chiedetemelo lunedì, questa sarà decisiva» SIMEONE – «Il Verona con il suo modo di giocare è il vestito perfetto per le sue caratteristiche. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Giampaolo, ex attaccante die Hellas, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport in vista del match del Bentegodi Giampaolo, ex attaccante die Hellas, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport in vista del match del Bentegodi. Le sue dichiarazioni: PARTITA – «Per ilunachiave per il campionato, ma ilnon farà regali. Sarà un bel match, intenso e dove gli attaccantilafavorito per lo? Chiedetemelo lunedì, questa sarà» SIMEONE – «Ilcon il suo modo di giocare è il vestito perfetto per le sue caratteristiche. ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Pazzini, il doppio ex, fa le carte a #VeronaMilan ?? - AndreaInterNews : RT @internewsit: Pazzini: «Verona-Milan decisiva per lo Scudetto! Gli episodi in Juventus-Inter...» - - internewsit : Pazzini: «Verona-Milan decisiva per lo Scudetto! Gli episodi in Juventus-Inter...» - - ElCalha20 : @xGemelloSaltato Pazzini al milan ha fatto cagare a strisce, da noi i primi 6 mesi con leonardo pareva Van Basten.… - LoJamesiano : RT @Rafa_inve: @LoJamesiano Milan 4-3-3: Amelia; De Sciglio, Yepes, Mexes, Constant; Montolivo, Ambrosini, Nocerino; Robinho, El Shaarawy,… -