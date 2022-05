Nuovo reclutamento docenti: formazione, abilitazione, concorso, assunzione in ruolo. SINTESI (Di sabato 7 maggio 2022) Il decreto legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, ha novellato il sistemato di formazione iniziale e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. SINTESI novità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 7 maggio 2022) Il decreto legge n. 36/2022, recante misure urgenti per l'attuazione del PNRR, ha novellato il sistemato diiniziale edeidella scuola secondaria di primo e secondo grado.novità L'articolo .

Advertising

ProDocente : Nuovo reclutamento, anche la CIIM contraria: “Sbagliato far prendere i 60 CFU già con la triennale. La formazione i… - orizzontescuola : Nuovo reclutamento, anche la CIIM contraria: “Sbagliato far prendere i 60 CFU già con la triennale. La formazione i… - zazoomblog : Nuovo reclutamento anche la CIIM contraria: “Sbagliato far prendere i 60 CFU già con la triennale. La formazione in… - altalex : ?? Nuovo record di candidature presentate da laureati e diplomati per il concorso diretto al reclutamento a tempo d… - orizzontescuola : Nuovi percorsi di formazione e abilitazione, chi farà da tutor: docenti esonerati dall’insegnamento. Ma per pagare… -