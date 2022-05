Napoli prepara il dopo Osimhen, Belotti occasione per Giuntoli (Di sabato 7 maggio 2022) Il Napoli cerca attaccanti perché Victor Osimhen potrebbe lasciare il club azzurro a fine stagione. Andrea Belotti si libera a parametro zero. L’attaccante del Torino ha il contratto che scade a giugno del 2022 e per il Napoli sarebbe una ghiotta occasione poter prendere un giocatore senza versare nemmeno un euro per comprare il cartellino. Urbano Cairo ha fatto sapere che l’attaccante potrebbe già aver firmato per un altro club, poiché da febbraio era libero di potersi accordare con qualsiasi altra squadra. Al momento la decisione di Belotti è sospesa, anche perché per lui si parlava di una possibile destinazione negli USA, nel Toronto dove giocherà anche Lorenzo Insigne. Cessione Osimhen: piace Belotti Per il Napoli ... Leggi su napolipiu (Di sabato 7 maggio 2022) Ilcerca attaccanti perché Victorpotrebbe lasciare il club azzurro a fine stagione. Andreasi libera a parametro zero. L’attaccante del Torino ha il contratto che scade a giugno del 2022 e per ilsarebbe una ghiottapoter prendere un giocatore senza versare nemmeno un euro per comprare il cartellino. Urbano Cairo ha fatto sapere che l’attaccante potrebbe già aver firmato per un altro club, poiché da febbraio era libero di potersi accordare con qualsiasi altra squadra. Al momento la decisione diè sospesa, anche perché per lui si parlava di una possibile destinazione negli USA, nel Toronto dove giocherà anche Lorenzo Insigne. Cessione: piacePer il...

Advertising

napolipiucom : Napoli prepara il dopo Osimhen, Belotti occasione per Giuntoli #Belotti #CalcioNapoli #napoli #ForzaNapoliSempre… - fabbri333 : RT @ilriformista: Il procuratore di Napoli prepara le valigie per Roma, hanno scelto lui per l'Antimafia nazionale. Inizia un nuovo corso?… - sscalcionapoli1 : CdM – Insigne saluterà il Maradona col Genoa: il Napoli prepara celebrazione prima del Toronto - LucaDColella : RT @MilanUntoldStor: governo, ma questa è un’altra storia. Mentre a Napoli si prepara la festa scudetto, il Milan nel giorno in cui viene… - MilanUntoldStor : governo, ma questa è un’altra storia. Mentre a Napoli si prepara la festa scudetto, il Milan nel giorno in cui vie… -