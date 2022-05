Napoli Anguissa | il camerunese è intoccabile | DeLa pagherà il riscatto

(Di sabato 7 maggio 2022)convince tutti eè pronto a pagare ildi 15 milioni al Fulham: ilIlpotrà contare sulla fisicità dianche per la prossima stagione. Ilè uno degli intoccabili della mediana di Spalletti e gli azzurri pagheranno il. De Laurentiis non ha dubbi ed è pronto a riscattareper 15 milioni dal Fulham. Potrebbe essere lui il primo colpo, o la prima conferma, del nuovo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

