LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: pazzesco Simon Yates, ma è anche super Nibali! (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.53 Il britannico Ben Tulett è 4° all’arrivo a 13? dal connazionale Simon Yates. 16.52 Joao Almeida paga 11? all’intermedio, sono tanti. Simon Yates fa un pensierino alla vittoria. 16.50 Vincenzo Nibali: “Le sensazioni sono buone. La velocità era buona, le curve erano scivolose, ho cercato di farle pulite, senza rischiare troppo. Ieri era un arrivo molto esplosivo, non adatto a me. Sappiamo tutti che il Giro è lunghissimo, duro. Restiamo con i piedi per terra. Prima di tutto bisogna star bene per puntare ad una tappa o alla classifica, poi si vedrà. Andiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 16.53 Il britannico Ben Tulett è 4° all’arrivo a 13? dal connazionale. 16.52 Joao Almeida paga 11? all’intermedio, sono tanti.fa un pensierino alla vittoria. 16.50 Vincenzo Nibali: “Le sensazioni sono buone. La velocità era buona, le curve erano scivolose, ho cercato di farle pulite, senza rischiare troppo. Ieri era un arrivo molto esplosivo, non adatto a me. Sappiamo tutti che ilè lunghissimo, duro. Restiamo con i piedi per terra. Prima di tutto bisogna star bene per puntare ad unao alla classifica, poi si vedrà. Andiamo ...

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : ????Stage 2 of the 2022 Giro is underway! Live: - SSportNetwork : #SaturdayFever #Ciclismo #Giro #cronometro Un superlativo #Yates si mette alle spalle #Dumoulin, con #Sobrero che s… - stefaniareale5 : RT @johnvictorcosmo: Ci sono persone che cantano e poi ci sono gli artisti, quest’ultimi li riconosci solo in un modo.. sul palco Un live… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 seconda tappa LIVE: sprofonda Fortunato Affini 3° - #DIRETTA #d’Italia #seconda #tappa -