LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Affini al comando, attesa per Nibali e Ciccone (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.35 Il dato che lascia ben sperare Affini è che per ora tutti gli specialisti stanno perdendo nei suoi confronti sullo strappo conclusivo. 15.34 Barta è 8° a 15?. 15.33 Buon intermedio per l’americano Will Barta, è 5° a 9? da Affini. 15.31 Il francese Calmejane, non uno specialista delle prove contro il tempo, limita i danni e chiude 20° a 24? da Affini. Per i nostri italiani “di classifica” bisognerebbe mettere la firma per un risultato del genere. 15.28 Affini compirà 26 anni il prossimo 24 giugno. Al Giro d’Italia è arrivato due volte secondo, ma non ha mai ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.35 Il dato che lascia ben sperareè che per ora tutti gli specialisti stanno perdendo nei suoi confronti sullo strappo conclusivo. 15.34 Barta è 8° a 15?. 15.33 Buon intermedio per l’americano Will Barta, è 5° a 9? da. 15.31 Il francese Calmejane, non uno specialista delle prove contro il tempo, limita i danni e chiude 20° a 24? da. Per i nostri italiani “di classifica” bisognerebbe mettere la firma per un risultato del genere. 15.28compirà 26 anni il prossimo 24 giugno. Alè arrivato due volte secondo, ma non ha mai ...

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : ????Stage 2 of the 2022 Giro is underway! Live: - TuckerSamuel1 : RT @giroditalia: ????Stage 2 of the 2022 Giro is underway! Live: - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Affini al comando grande prestazione! - #d’Italia #tappa… - Ele_125 : RT @johnvictorcosmo: Ci sono persone che cantano e poi ci sono gli artisti, quest’ultimi li riconosci solo in un modo.. sul palco Un live… -