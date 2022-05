LIVE Djokovic-Alcaraz 7-6 4-5, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il serbo deve allungare il 2° set (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Ottima prima di Alcaraz. 0-15 Risposta profonda del serbo. 5-5 NOLE RECUPERA E PROLUNGA IL SET! 40-30 Scappa via la risposta dell’iberico. 30-30 CHIUSURA PERFETTA DI Djokovic! Gran volée in copertura dopo il recupero corto di Alcaraz. 15-30 Ace del #1 al mondo. 0-30 ALTRO ERRORE DI Djokovic DAL CENTRO DEL CAMPO CON IL DIRITTO 0-15 ALTRO SMASH SBAGLIATO DA Djokovic SUL LOB DI Alcaraz 4-5 Alcaraz È ANCORA VIVO!!!! PALLA BREAK ANNULLATA E NOLE deve allungare IL SECONDO SET AD-40 Alcaraz SFRUTTA ANCORA IL GIOCO CORTO DI NOLE E TROVA IL DIRITTO VINCENTE 40-40 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI Alcaraz! NERVI TESISSIMI A ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ottima prima di. 0-15 Risposta profonda del. 5-5 NOLE RECUPERA E PROLUNGA IL SET! 40-30 Scappa via la risposta dell’iberico. 30-30 CHIUSURA PERFETTA DI! Gran volée in copertura dopo il recupero corto di. 15-30 Ace del #1 al mondo. 0-30 ALTRO ERRORE DIDAL CENTRO DEL CAMPO CON IL DIRITTO 0-15 ALTRO SMASH SBAGLIATO DASUL LOB DI4-5È ANCORA VIVO!!!! PALLA BREAK ANNULLATA E NOLEIL SECONDO SET AD-40SFRUTTA ANCORA IL GIOCO CORTO DI NOLE E TROVA IL DIRITTO VINCENTE 40-40 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI! NERVI TESISSIMI A ...

zazoomblog : LIVE Djokovic-Alcaraz 7-6 0-1 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il serbo rimonta e vince il 1° set al tie-break -… - ParliamoDiNews : LIVE - DJOKOVIC-ALCARAZ 7-6(5), 1-2, Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti #CarlosAlcaraz… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid #semifinale Il primo set è di #Djokovic, che supera in rimonta al #tiebreak per 7… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpMadrid Via alla prima #semifinale tra #Djokovic e #Alcaraz! Segui gli aggiornamenti #live con noi! - PasqualeCacace5 : RT @zazoomblog: LIVE Djokovic-Alcaraz ATP Madrid 2022 in DIRETTA: finale di doppio femminile al tie-break! La semifinale inizia tra poco -… -