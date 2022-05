LIVE Djokovic-Alcaraz 0-0, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: al via la prima semifinale! Scontro generazionale sul Manolo Santana (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-0 Si comincia a Madrid! Gremito il Manolo Santana Stadium sotto il sole iberico. INIZIO PRIMO SET 16.19 Al via il riscaldamento! Alcaraz vince il sorteggio e sceglie di ricevere. 16.17 ENTRANO IN CAMPO I PRIMI DUE SEMIFINALISTI! 16.15 Sono stati sorteggiati i tabelloni a Roma: entrambi i giocatori hanno un bye all’esordio. Novak Djokovic sfida uno tra Lloyd Harris e Aslan Karatsev al secondo turno mentre la testa di serie #7 attende il vincente della sfida tra la wild card italiana Francesco Passaro e Cristian Garin. 16.13 Carlos Alcaraz é reduce dal successo contro l’idolo Rafael Nadal per 6-2 1-6 6-3 dopo le vittorie su Cameron Norrie per 6-4 (4)6-7 6-3 e Nikoloz Basilashvili per 6-3 7-5. 16.11 L’iberico ha ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-0 Si comincia a! Gremito ilStadium sotto il sole iberico. INIZIO PRIMO SET 16.19 Al via il riscaldamento!vince il sorteggio e sceglie di ricevere. 16.17 ENTRANO IN CAMPO I PRIMI DUE SEMIFINALISTI! 16.15 Sono stati sorteggiati i tabelloni a Roma: entrambi i giocatori hanno un bye all’esordio. Novaksfida uno tra Lloyd Harris e Aslan Karatsev al secondo turno mentre la testa di serie #7 attende il vincente della sfida tra la wild card italiana Francesco Passaro e Cristian Garin. 16.13 Carlosé reduce dal successo contro l’idolo Rafael Nadal per 6-2 1-6 6-3 dopo le vittorie su Cameron Norrie per 6-4 (4)6-7 6-3 e Nikoloz Basilashvili per 6-3 7-5. 16.11 L’iberico ha ...

