La Lazio liquida la Samp e riscavalca la Roma

(Di sabato 7 maggio 2022) – Bella vittoria dellaall’Olimpico contro unadoria che ha fatto quel che ha potuto per difendersi dagli assalti dei padroni di casa. Prima, al 41’, Patric ha punito il portiere Audero deviando con un guizzo in rete il pallone lanciato su punizione con somma precisione da Luis Alberto, poi, al 59’, lo stesso Luis Alberto, in grande giornata, ha raddoppiato dribblando tutti, compreso il portiere. Il bravo portiere blucerchiato questa partita se la ricorderà per parecchio tempo, come gli ha intimato dalla tribuna uno spettatore parafrasando D’Annunzio: “Memento Audero Semper!”. C’era poco da osare contro ladi oggi. L’unico che lo ha fatto, al 90’, è stato Quagliarella che ha centrato il palo a Strakosha battuto, dimenticando che anche quel palo era della, che i pali sa addestrarli bene. La ...

Advertising

infoitsport : La Lazio liquida la Sampdoria e tiene a distanza la Roma. Pari Sassuolo-Udinese - infoitsport : Serie A, la Lazio liquida la pratica Sampdoria. All’Olimpico termina 2-0 -

Giornale di Sicilia

... ha accolto i ricorsi dei coniugi, in riforma della sentenza impugnata ele spese di lite a ... hanno impugnato la sentenza 83/2018 della Sezione giurisdizionale regionale per il, che li ...In una politica ormai sempre piùe autoreferenziale, dove i leader sono più importanti dei simboli, il Partito democratico ... Il presidente della Regioneè l'artefice poi nell'estate del ... La Lazio liquida la Sampdoria e tiene a distanza la Roma. Pari Sassuolo-Udinese La Lazio trema quando Milinkovic, dopo un tiro al volo violentissimo verso la porta di Audero, fa una smorfia di dolore. Allenatore: Sarri 6.5. SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero 6; Bereszynski 5.5, Ferrari ...Salvezza ancora non raggiunta aritmeticamente. La Lazio vince e allunga in classifica sul gruppetto che la segue, di cui fa parte anche la Fiorentina. Vittoria per la Lazio all’Olimpico: Patric (primo ...