Giallo a Varese | cadavere in strada con segni di violenza

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in una piazzola di sosta lungo la strada statale 336 a Vanzaghello, in provincia di Varese. Il corpo dell'uomo, fra i venti e i trent'anni, forse di origine nordafricana, presentava segni di violenza, il volto tumefatto e le gambe spezzate. Ad avvisare la polizia è stato un camionista, che ha visto il cadavere sul bordo della strada che porta all'aeroporto di Malpensa. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Magenta e ora indaga la squadra mobile di Varese. Nella zona sono presenti diverse aree verdi dove si spacciano sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

