G8 Genova: Corte europea dice no a ricorso poliziotti condannati (Di sabato 7 maggio 2022) La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati in via definitiva per i fatti della scuola Diaz relativi al G8 del 2001 I ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Ladei diritti dell'uomo ha dichiarato irricevibile ilpresentato dai funzionari di poliziain via definitiva per i fatti della scuola Diaz relativi al G8 del 2001 I ...

Advertising

l_patrizia : RT @unoscribacchino: La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato 'irricevibile' il ricorso presentato da dieci alti funzionari del… - castelcivita48 : RT @GiGhi50: La Corte Europea: irricevibile ricorso dei poliziotti condannati per irruzione scuola Diaz al G8 di Genova - fgrop : RT @repubblica: G8 di Genova, sipario dalla Corte Europea: respinto l'ultimo ricorso dei poliziotti condannati per i pestaggi alla scuola D… - GdB_it : G8 Genova: Corte europea dice no a ricorso poliziotti condannati - alex_chicchi : RT @unoscribacchino: La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato 'irricevibile' il ricorso presentato da dieci alti funzionari del… -