"Fammi parlare, che ca***". A The Band finisce malissimo: Conti costretto a intervenire (Di sabato 7 maggio 2022) Scontro in diretta a The Band, il nuovo talent di Rai 1, tra Giusy Ferreri e Dolcenera durante la terza puntata del 6 maggio. Il conduttore Carlo Conti, infatti, ha chiesto di spiegare il motivo per il quale la coach delle Cherry Bomb e Federico Zampaglione non avessero voluto dare il massimo punteggio ma "solo" quattro punti alla Band di Enrico Nigiotti. "C'è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l'utilizzo di sequenze, o sbaglio?", ha risposto Giusy Ferreri. "Per cui c'è da dire che le sequenze aiutano parecchio perché ci sono delle Band che le sequenze non le usano". Quindi è intervenuto di nuovo Conti: "Perché è tutto live, loro hanno questa aggiunta". E ridà la parola alla Ferreri che viene subito interrotta da Dolcenera. "Però fai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Scontro in diretta a The, il nuovo talent di Rai 1, tra Giusy Ferreri e Dolcenera durante la terza puntata del 6 maggio. Il conduttore Carlo, infatti, ha chiesto di spiegare il motivo per il quale la coach delle Cherry Bomb e Federico Zampaglione non avessero voluto dare il massimo punteggio ma "solo" quattro punti alladi Enrico Nigiotti. "C'è da dire che loro qualitativamente sono fra i migliori, però hanno anche l'utilizzo di sequenze, o sbaglio?", ha risposto Giusy Ferreri. "Per cui c'è da dire che le sequenze aiutano parecchio perché ci sono delleche le sequenze non le usano". Quindi è intervenuto di nuovo: "Perché è tutto live, loro hanno questa aggiunta". E ridà la parola alla Ferreri che viene subito interrotta da Dolcenera. "Però fai ...

