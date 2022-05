Fabian: «Dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto un’ottima stagione» (Di sabato 7 maggio 2022) Al termine di Torino-Napoli 0-1, ai microfoni di Dazn Fabian Ruiz, autore del gol della vittoria per il Napoli. Un Napoli non spettacolare ma concreto. «Sapevamo che era una partita molto difficile, che loro sono forti e aggressivi ma la volevamo vincere, volevamo i 3 punti dopo la partita persa contro l’Empoli, regalare la vittoria ai tifosi che sono venuti qui con noi. Non so cosa è successo contro l’Empoli ma non lo possiamo fare, siamo una squadra forte, abbiamo fatto una bella stagione, oggi volevamo vincere, si è visto dall’inizio, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo fatto gol. La classifica? abbiamo raggiunto l’obiettivo della Champions, questa città lo merita, fino alla fine siamo stati vicini allo scudetto ma sappiamo che era molto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Al termine di Torino-Napoli 0-1, ai microfoni di DaznRuiz, autore del gol della vittoria per il Napoli. Un Napoli non spettacolare ma concreto. «Sapevamo che era una partita molto difficile, che loro sono forti e aggressivi ma la volevamo vincere, volevamo i 3 punti dopo la partita persa contro l’Empoli, regalare la vittoria ai tifosi che sono venuti qui con noi. Non so cosa è successo contro l’Empoli ma non lo possiamo fare, siamo una squadra forte,una bella, oggi volevamo vincere, si è visto dall’inizio,creato tante occasioni egol. La classifica?raggiunto l’obiettivo della Champions, questa città lo merita, fino alla fine siamo stati vicini allo scudetto ma sappiamo che era molto ...

Advertising

apetrazzuolo : DAZN - Napoli, Fabian Ruiz: 'Dobbiamo essere contenti, scudetto l'anno prossimo? Dobbiamo stare sempre nelle prime… - napolimagazine : DAZN - Napoli, Fabian Ruiz: 'Dobbiamo essere contenti, scudetto l'anno prossimo? Dobbiamo stare sempre nelle prime… - napolista : #Fabian: «Dobbiamo essere contenti, abbiamo fatto un’ottima stagione» A Dazn: «Non so cosa sia successo ad Empoli… - annatrieste : Niente noi a uno che dorme con la zizza in bocca lo dobbiamo tenere per forza PER FORZA prima era Zielinski mo' Fabian - MagaMago1731 : RT @Elysab33: @FmMosca ascoltando su youtube le interviste di Davide Rossi scrittore de La Fabian society mi sono fatta l'idea che il loro… -