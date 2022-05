F1, Valtteri Bottas: “E’ fastidioso aver perso tutto il venerdì. La pista è molto divertente” (Di sabato 7 maggio 2022) E’ stato un venerdì da dimenticare per Valterri Bottas. Il pilota finlandese non ha praticamente girato nelle libere del Gran Premio di Miami, dopo che è andato a sbattere contro il muro nelle FP1. I meccanici hanno lavorato a lungo sulla sua Alfa Romeo, ma non sono riusciti a sistemare in tempo per la partenza delle FP2 e dunque Bottas è rimasto a guardare dal box gli altri piloti. Queste le sue parole al termine delle libere: “È fastidioso perdere gran parte della giornata, ma c’è ancora molto da lavorare in questo fine settimana. Sfortunatamente, sono andato leggermente nella parte più sporca della pista e ho perso il posteriore e quando succede non puoi riprendere la macchina. Abbiamo danneggiato lo scarico e il turbo ed è stato impossibile riparare la macchina in ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) E’ stato unda dimenticare per Valterri. Il pilota finlandese non ha praticamente girato nelle libere del Gran Premio di Miami, dopo che è andato a sbattere contro il muro nelle FP1. I meccanici hanno lavorato a lungo sulla sua Alfa Romeo, ma non sono riusciti a sistemare in tempo per la partenza delle FP2 e dunqueè rimasto a guardare dal box gli altri piloti. Queste le sue parole al termine delle libere: “Èperdere gran parte della giornata, ma c’è ancorada lavorare in questo fine settimana. Sfortunatamente, sono andato leggermente nella parte più sporca dellae hoil posteriore e quando succede non puoi riprendere la macchina. Abbiamo danneggiato lo scarico e il turbo ed è stato impossibile riparare la macchina in ...

